Sci alpino | superG Cortina 2023 oggi | orari domenica 22 gennaio | startlist | programma | tv Sofia Goggia non ci sarà

(Di domenica 22 gennaio 2023) Dopo le due discese libere degli ultimi due giorni,una chiudere il lungo weekend did’Ampezzo, tappa della Coppa del Mondo di scifemminile 2022/23 interamente dedicata alle prove veloci. Ci attende una nuova giornata di grande spettacolo sull’Olympia delle Tofane. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI KITZBUEHEL ALLE 10.30 E ALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DELDID’AMPEZZO DALLE 11.30 (ASSENTEA) L’Italia punta in grande: Federica Brignone arriva col pettorale rosso di leader di specialità e con un giorno di riposo in più rispetto alle altre. Elena Curtoni ha dimostrato di essere ancora in gran forma e nelle due discese è stata sempre tra le migliori nei tratti più tecnici. ...

La diretta testuale dello slalom maschile di Kitzbuehel 2023 , valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno sei gli azzurri al cancelletto di partenza: Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Stefano Gross, Simon Maurberger, Tobias Kastlunger e Matteo Canins. Appuntamento a partire dalle ore 10.30 ...KITZBUEHEL (AUSTRIA) " Aleksander Aamodt Kilde ha vinto la seconda discesa libera di Kitzbuehel, prova di coppa del mondo maschile di. Il norvegese ha chiuso in 1'5690 precedendo il 42enne francese Johan Clarey (+ 067) e l'americano Travis Ganong (+ 095). Quarto sulla Streif, e primo degli italiani, l'azzurro Mattia Casse,... Coppa del Mondo Cortina - Ghedina dà spettacolo anche a 53 anni: la spaccata sull'Olympia! Messe in archivio le due meravigliose discese sulla Streif, il weekend di Coppa del Mondo di sci alpino maschile di Kitzbuehel si chiude con una prova tecnica, in particolare uno slalom speciale.