Sci alpino | superG Cortina 2023 oggi | orari 22 gennaio | startlist | programma | dove vederlo in tv | streaming

(Di domenica 22 gennaio 2023) Dopo le due discese libere degli ultimi due giorni, saràuna chiudere il lungo weekend did’Ampezzo, tappa della Coppa del Mondo di scifemminile 2022/23 interamente dedicata alle prove veloci. Ci attende una nuova giornata di grande spettacolo sull’Olympia delle Tofane. L’Italia punta in grande: Federica Brignone arriva col pettorale rosso di leader di specialità e con un giorno di riposo in più rispetto alle altre. Elena Curtoni ha dimostrato di essere ancora in gran forma e nelle due discese è stata sempre tra le migliori nei tratti più tecnici. Sofia Ga vorrà provare a riscattarsi dopo la caduta di ieri e potrà giocarsi le sue carte anche Marta Bassino, seppur la pista non sembra adattarsi perfettamente alle sue caratteristiche. Le avversarie di certo non ...

KITZBUEHEL (AUSTRIA) " Aleksander Aamodt Kilde ha vinto la seconda discesa libera di Kitzbuehel, prova di coppa del mondo maschile di. Il norvegese ha chiuso in 1'5690 precedendo il 42enne francese Johan Clarey (+ 067) e l'americano Travis Ganong (+ 095). Quarto sulla Streif, e primo degli italiani, l'azzurro Mattia Casse,...Alice Calaba a 11 centesimi dalla medaglia ai Mondiali Juniores diSfuma per appena 11 centesimi la medaglia di bronzo per Alice Calaba ai Mondiali Juniores di, in corso di ...