Sci alpino | SuperG Cortina 2023 in DIRETTA | Federica Brignone ed Elena Curtoni si giocano punti pesanti per la classifica

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE Buongiorno e benvenuti nellaLIVE testuale deldi, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci. Si chiude il trittico ampezzano dopo due dispendiose discese che hanno portato due podi alla compagine azzurra. Quest’oggi le atlete italiane proveranno a mettere la ciliegina sulla torta, ma le avversarie non mancheranno. Se nella prima discesa di venerdì Sofia Goggia ha brillato cogliendo l’ennesimo successo della sua straordinaria carriera, ieri la bergamasca è incappata in una nuova uscita, per fortuna senza conseguenze. La leader azzurra vorrà rifarsi in, tornando a graffiare anche in questa specialità.vorrà invece mantenere ...

Eurosport IT

KITZBUEHEL (AUSTRIA) " Aleksander Aamodt Kilde ha vinto la seconda discesa libera di Kitzbuehel, prova di coppa del mondo maschile di. Il norvegese ha chiuso in 1'5690 precedendo il 42enne francese Johan Clarey (+ 067) e l'americano Travis Ganong (+ 095). Quarto sulla Streif, e primo degli italiani, l'azzurro Mattia Casse,...Alice Calaba a 11 centesimi dalla medaglia ai Mondiali Juniores diSfuma per appena 11 centesimi la medaglia di bronzo per Alice Calaba ai Mondiali Juniores di, in corso di ... Coppa del Mondo Cortina - Ghedina dà spettacolo anche a 53 anni: la spaccata sull'Olympia! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del SuperG di Cortina 2023, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si chiude il trit ...Sarà una super domenica per la Coppa del Mondo di sci alpino. Terzo appuntamento con la velocità a Cortina, che dopo due discese libere ha in programma un superG (ore 11.30); mentre a Kitzbuehel nessu ...