Sci alpino | Sofia Goggia | “Mi dispiace non partecipare al superG | devo preservarmi per i Mondiali”

(Di domenica 22 gennaio 2023)non parteciperà alodierno di Cortina d’Ampezzo (Italia). Dopo la caduta nella discesa di ieri, la sciatrice bergamasca ha deciso, anche a causa di un leggero indolenzimento al ginocchio destro, di finire anticipatamente il suo weekend di gare. Si tratta di una decisione presa in accordo con la Commissione Medica FISI. “Minon essere in gara su una delle piste che più amo e davanti a tanti tifosi che sono venuti sino a Cortina a tifare per la nostra squadra – ha affermato(fonte: FISI) -, ma dobbiamo tenere presente che l’obiettivo stagionale è rappresentato dalle gare di Meribel in programma fra due settimane e dovremo presentarci nelle migliori condizioni. Ci rivedremo in Francia”. Sci, perché...

