Sci alpino | Slalom Kitzbuehel | Feller in testa dopo la prima manche Sala in lotta per il podio | Vinatzer out

(Di domenica 22 gennaio 2023) Si è conclusa ladellomaschile di, gara che conclude la tappa austriaca di Coppa del Mondo di sci. A metà gara inc’è il padrone di casa Manuel, sceso col pettorale numero 1 ed in grado di sfruttare al massimo la possibilità di partire con la pista ancora in condizioni perfette.ha portato a termine la solitaoffensiva e ricca di rischi per fermare il cronometro sul tempo di 52.18, facendo in particolare la differenza nell’ultimo settore. Il più vicino all’austriaco è stato il norvegese Lucas Braathen, partito col pettorale numero 3 ed arrivato al traguardo con 31 centesimi di ritardo. Alle sue spalle un ottimo Linus Strasser (+0.50) che ha preceduto un Clement Noel in grado di rimanere in scia ...

Sofia Goggia non prenderà parte al Super - G in programma questa mattina a Cortina. Nel comunicato ufficiale della Fisi si parla di un "leggero indolenzimento al ginocchio destro. Sofia ha deciso, d'...ROMA - Niente supergigante femminile di Coppa del mondo a Cortina per Sofia Goggia. La bergamasca presenta un leggero indolenzimento al ginocchio destro (non quello infortunato nel corso della scorsa ...SCI ALPINO - Prosegue il weekend di gare femminili a Cortina d'Ampezzo. Segui in DIRETTA SCRITTA il Super G femminile. Fari puntati ancora sulle tante azzurre in grado di sognare il podio, a partire ...