Sci alpino | perché Sofia Goggia non farà il superG di Cortina d’Ampezzo? Cosa è successo | una strategia da appoggiare

Leggi su oasport

(Di domenica 22 gennaio 2023) Nientequest’oggi neldi. La sciatrice azzurra chiude dunque in maniera anticipata il suo weekend sull’Olympia delle Tofane, con unnella prima discesa libera di venerdì seguita da una caduta, fortunatamente senza conseguenze, nella giornata di ieri. Ad annunciare la sua assenza è direttamente la FISI, che parla di un leggero indolenzimento al ginocchio destro come causa della sua assenza: “non prenderà parte aligante odierno di Coppa del mondo a. La bergamasca presenta un leggero indolenzimento al ginocchio destro (non quello infortunato nel corso della scorsa stagione) e ha deciso, in accordo con la Commissione Medica FISI, di non prendere ...