Sci Alpino | Marta Bassino vola nel superG | è terza a Cortina

(Di domenica 22 gennaio 2023)d’Ampezzo – Si chiude con un altro podio per l’Italia il weekend di Coppa del Mondo di scidi. Dopo la vittoria di Sofia Goggia (oggi assente precauzionalmente per un leggero indolenzimento al ginocchio destro) e il terzo posto di Elena Curtoni nelle due discese libere di venerdì e sabato, neligante odierno èa salire sul podio. La piemontese ha chiuso al terzo posto con il tempo di 1’23”69. La vittoria è andata alla norvegese Ragnhild Mowinckel (1’23”22), il secondo posto all’austriaca Cornelia Huetter (1’23”52). “Sono veramente felice, mi sono divertita tanto a sciare con questa neve e con queste condizioni”, ha dichiaratoal termine della gara. In casa Italia positivo sesto posto per Elena Curtoni a 0?56 da ...

