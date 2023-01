Sci alpino | Marta Bassino | “Podio in casa | ho trovato il giusto compromesso in pista”

(Di domenica 22 gennaio 2023)ha conquistato un bel terzo posto nel superG di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci. L’azzurra, leader della classifica di gigante, si è distinta anche in una gara veloce ed è riuscita a salire sul terzo gradino del, con un ritardo di 47 centesimi dalla norvegese Ragnhild Mowinckel e di 17 centesimi dall’austriaca Cornelia Huetter. Si tratta della seconda top-3 consecutiva in questa disciplina per la nostra portacolori, ormai entrata in una nuova dimensione e sempre più convinta dei propri mezzi., che tornerà intra martedì e mercoledì per il doppio gigante di Kronplatz (sarà chiamata a difendere il pettorale rosso), sta iniziando a mettere il mirino anche sugli ormai imminenti Mondiali, ...

