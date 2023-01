Sci alpino | le pagelle di oggi 22 gennaio | Mowinckel e Yule graditi ritorni | Bassino si conferma | Feller spreca

OA Sport

Marta Bassino è raggiante. Per lei il terzo posto nel superG di Cortina è il 28° podio in carriera, il settimo stagionale, il quarto di sempre in superG: "Sono contentissima, oggi mi sono divertita ...Il video con gli highlights dello slalom maschile di Kitzbuehel 2023 , valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Daniel Yule conquista il secondo successo stagionale con una seconda manche perfetta chiusa in 51.60 (1:44.63 il tempo complessivo) che gli ha consentito di recuperare ben sei posizioni ... LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2023 in DIRETTA: rimonta e trionfo per Daniel Yule! Ryding e Braathen sul podio. Deludono gli azzurri: Sala 13mo Si sono conclusi i lunghi fine settimana di Kitzbuehel e Cortina d’Ampezzo per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2023. Lo slalom sulla pista austriaca ha visto il successo di Daniel Y ...Lo svizzero Daniel Yule, in 1'44"63, ha vinto lo slalom speciale della Coppa del mondo di sci alpino a Kitzbuehel. Per lui, a 29 anni, è il sesto successo in coppa, di cui tre a Madonna di Campiglio ( ...