Sci alpino | azzurri lontani nello slalom di Kitzbuehel | “Sbagliato i materiali”

(Di domenica 22 gennaio 2023) Giornata sottotono per gli italiani impegnatidi, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci. Tommaso Sala si è fermato in tredicesima posizione, Stefano Gross non è andato oltre la 26ma piazza, Simon Maurgerger 28mo, Alex Vinatzer aveva inforcato nella prima manche. Di seguito le dichiarazioni che gliammessi alla seconda manche hanno rilasciato attraverso i canali federali. Tommaso Sala: “Non è quello che speravo. Son partito in balia degli eventi dalla prima all’ultima curva. Hola scelta del materiale e ha influito abbastanza visto che tutti sappiamo fare le curve veloci. Fa la differenza la voglia di attaccare, il materiale, la neve e purtroppo non mi è entrata. Sono consapevole che sto sciando bene a tratti. Ci riproverò ...