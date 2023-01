Sci alpino | Alex Vinatzer | “Sono rimasto agganciato nel cambio La sciata c’è | altra chance a Schladming”

(Di domenica 22 gennaio 2023)è purtroppo uscito nella prima manche dello slalom di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci. L’azzurro aveva iniziato al meglio la gara in terra austriaca e infatti al primo intertempo era transitato con otto centesimi di vantaggio sul leader Manuel Feller, ma poi ha commesso un marcato errore che lo ha fatto scivolare indietro di otto decimi. Nel terzo intermedio, ha inforcato pesantemente ed è anche finito nelle reti, dicendo addio alle possibilità di ottenere un risultato di rilievo.era tornato nella top-20 della WCSL dopo i risultati ottenuti nelle preceduti prove (tra cui il quarto posto ad Adelboden), ma l’errore odierno frena l’ottimo momento dell’altoatesino. Il prossimo appuntamento è previsto per martedì 24 gennaio con la Classica ...

