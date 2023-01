Agenzia ANSA

... ha aggiunto, in una cerimonia alla Sorbona per il 60/o anniversario del trattato dell'Eliseo per la riconciliazione tra Germania e. .... ha aggiunto, in una cerimonia alla Sorbona per il 60/o anniversario del trattato dell'Eliseo per la riconciliazione tra Germania e. 2023 - 01 - 22 11:54:48 Kiev: respinti 10 attacchi ... Scholz, Francia e Germania sosterranno ancora l'Ucraina - Europa "Noi continueremo a fornire all'Ucraina, fin quando sarà necessario, tutto il sostegno di cui avrà bisogno": lo ha promesso oggi il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, al fianco del presidente francese, ...Macron e Scholz celebano oggi l'anniversario l'anniversario del Trattato dell'Eliseo fra de Gaulle e Adenauer. Francia e Germania rimangono forti. Anche per ...