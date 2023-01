Agenzia ANSA

... ha aggiunto, in una cerimonia alla Sorbona per il 60esimo anniversario del trattato dell'Eliseo per la riconciliazione tra Germania e. 22 gennaio 2023... ha aggiunto, in una cerimonia alla Sorbona per il 60/o anniversario del trattato dell'Eliseo per la riconciliazione tra Germania e. 2023 - 01 - 22 11:54:48 Kiev: respinti 10 attacchi ... Scholz: "Francia e Germania sosterranno ancora l'Ucraina" - Mondo Ieri Macron e Scholz hanno pubblicato un articolo congiunto su scritto per "Le Journal du Dimanche" e il "Frankfurter Allgemeine ...Il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz domenica hanno ribadito il loro «incrollabile» sostegno all’Ucraina, che durerà «per tutto il tempo necessario», in occasion ...