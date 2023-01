Schiavi delle banche e dello Stato

Leggi su romadailynews

(Di domenica 22 gennaio 2023) – Io non ho trentamila euri in contanti, e non li ho neanche nel conto in banca. Ma se li avessi e li conservassi sotto il materasso, avrei la disponibilità di trentamila euri. Se li lasciassi nel conto in banca, quella somma diminuirebbe ogni mese del costo del conto. E, quando la banca è chiusa e ho un’urgenza, e quando lodecide a mezzanotte di togliermene un po’ perché l’urgenza l’ha lui, io non ho più tutti i trentamila euri. Quei soldi sono (sarebbero, se li avessi) miei, non della banca e none solo io ho il diritto di farne l’uso che credo. Nel contratto sociale c’è scritto che io sono il padrone, non viceversa. (Ard)