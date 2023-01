Scatto Champions della Roma | blitz contro lo Spezia nel nome di Dybala

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 22 gennaio 2023) Laè sempre più una seria candidata alla qualificazione inLeague, soprattutto dopo la pesante penalizzazione nei confrontiJuventus. Continua il programma19esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Mourinho non ha sbagliato sul difficile campo dello. Il grande protagonista è stata Paulo, autore di due assist. L’ex Juventus si conferma un calciatore indispensabile per i giallorossi, è in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento con giocate di altissima classe. Losi schiera con Verde e Gyasi, larisponde con, El Shaarawy e Abraham. Nel primo tempo i ritmi sono bassi e lanon è in grado di cambiare passo. I primi 45 minuti sembrano ...