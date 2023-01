Scambio Napoli-Fiorentina | ci siamo | succederà domani!

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ilha chiuso il girone d’andata ieri andando a vincere il derby campano con la Salernitana per 2-0. Partita sempre in controllo e sbloccata alla fine del primo tempo grazie ad un’incursione perfetta di Di Lorenzo, sempre più leader di questa squadra. Nella ripresa, poi, l’uragano Osimhen si è abbattuto sulla squadra granata che poco ha potuto fare dinanzi alla strapotenza fisica del nigeriano. Grazie a questa vittoria, la squadra di Luciano Spalletti, non solo diventa Campione d’Inverno, titolo acquisito già qualche giornata fa, ma varca la soglia dei 50 punti in un girone, record storico per la società azzurra. Pierluigi Gollini ACFNonostante questo la dirigenza continua a muoversi e rimane vigile sul mercato in cerca di occasioni. Gollini-Sirigu: domani la fumata bianca! Ed infatti, secondo quanto riportato da ...

