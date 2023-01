Sassuolo | Dionisi | 'Berardi non è al 100% | farà gol quando meno ve lo aspettate'

Mediagol.it

(4 - 3 - 3) : Pegolo, Toljan, Erlic, Ferrari (34'st Tressoldi), Rogerio, Frattesi, Obiang, Traore (16' Henrique), Berardi, Defrel (34'st Alvarez), Laurienté (34'st Ceide) All.:. ...Allenatore:6. ARBITRO : Prontera di Bologna 6. NOTE: cielo sereno; terreno di gioco in ... Monza eimpattano e non vanno oltre un pareggio nella 19 giornata di Serie A, l'ultima del ... Sassuolo-Monza, Dionisi: “Ho la fiducia del club, supereremo questo momento” Una domenica da dimenticare per Domenico Berardi, autore di una prova opaca in Monza-Sassuolo: gara molto importante per i neroverdi, terminata in parità. L'1-1, comunque, non dice tutto della partita ...Il Sassuolo di Dionisi è ancora in difficoltà e non trova la vittoria nemmeno col Monza. Arrivano aggiornamenti importanti sul futuro ...