Sanremo | Beppe Vessicchio non dirigerà gli artisti in gara ma sarà al Festival | «Quest’anno poso la bacchetta»

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ildiche andrà in onda il prossimo febbraioprivo di uno dei suoi più storici protagonisti: il maestro. Ad annunciarlo è stato lui stesso, in un’intervista a La Stampa: «la2023 lo faccio solo a parole – ha rivelato –. Non ci sarò, dichiaro ufficialmente che non ho nessuna direzione per nessuno degliinné nei giovani, né nei Big». Un annuncio che sembra definitivo, a differenza di quanto accadde nel 2016: in quell’anno, a causa dei rumors sulla sua assenza, l’hashtag #Uscitedivenne virale, e alla fine il celebre compositore e musicista napoletano tornò sul palco dell’Ariston dirigendo ...

