Sanremo 2023 | Francesca Fagnani | “Drusilla Foer mi ha dato un consiglio per la co-conduzione”

Leggi su screenworld

(Di domenica 22 gennaio 2023)sarà tra le co-conduttrici del Festival die di questa esperienza ha parlato a Il Messaggero. La giornalista ha detto che sarà un’esperienza che vivrà come un grande riconoscimento e che ha ricevuto unda, co-conduttrice della scorsa edizione.spiega: “Cosa farò al Teatro Ariston? Sarò al servizio del Festival. Ancora non ci sono state riunioni, penso che si punterà sulla spontaneità. Le battute saranno mie e vivrò l’esperienza. Non cercherò gli applausi, ma farò qualcosa che sento mio e che mi interessa. Cantare o ballare? Sono stonata e non so muovermi.mi ha consigliato di pensare a una persona a casa che mi vuole bene. Onestamente credo ...