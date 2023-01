San Piero a Grado | intitolata una rotatoria al docente universitario Giulio Soldani

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 22 gennaio 2023) Si è svolta stamani, domenica 22 gennaio, a San, la cerimonia di intitolazione dellatra Viale D’Annunzio e Via Deodato Orlandi alprof.(1943-2011). Sono intervenuti il sindaco di Pisa, Michele Conti, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, on. Alfredo Mantovano, il prorettore ai rapporti con il territorio dell’Università di Pisa, prof. Marco Macchia, Corrado Galluzzi dell’Associazione Gruppo “Il Ponte” e, per la famiglia, Federico. «Abbiamo deciso di intitolare questo spazio pubblico al professornon solo per il lustro che la sua attività diha dato all’Ateneo ...