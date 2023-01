San Giorgio | manita al Bonea e vetta distante appena tre punti

Leggi su anteprima24

(Di domenica 22 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSuccede quasi tutto nella prima frazione al “Chiavelli” di San, dove questo pomeriggio è andata in scena la sfida tra il Football Club di mister Francesca e il, valida per l’undicesima giornata del girone A del campionato di Terza Categoria. Risultato mai in discussione per un Sanda subito padrone del campo, nonostante le diverse assenze nell’undici titolare, a cominciare dal numero uno Bernardo sostituito egregiamente da Carmine Vece. Partono forte i gold-black che all’ottavo vanno già vicini al vantaggio: lancio di capitan Zampetti per Reale, il tiro dell’attaccante viene respinto dall’estremo difensore ospite. Passa solo un minuto e il Sansi fa di nuovo vivo in avanti: questa volta è Vernacchio a cercare la via della rete ma la palla esce di poco fuori. Il ...