Sampdoria-Udinese | le formazioni ufficiali

(Di domenica 22 gennaio 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 19° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti De Meo e Capaldo, e dal quarto uomo Colombo. VAR e AVAR saranno rispettivamente Maresca e Muto. Calcio d’inizio ore 12:30 allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova. Il lunch match di questo turno di Serie A, prevede una sfida tra due squadre alla disperata ricerca di punti. Laper evitare l’incubo della retrocessione, l’per ritrovare un successo che manca dal 3 ottobre. La compagine genovese arriva a questo importante impegno dopo la sconfitta sul campo dell’Empoli. Una seconda sconfitta di fila che pesa come un macigno considerando che ora sono 7 i punti che gli ...

Continua la Serie A, con una domenica con quattro sfide. Dalle 12.30 in campo(diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD). Poi alle 15 Monza - Sassuolo e alle 18 Spezia - Roma. Stasera è la volta di ...Alle 12.30 scenderanno in campo. Di seguito riportiamo le formazioni ufficiali della sfida di Serie A Ecco le formazioni ufficiali di(3 - 4 - 1 - 2): Audero; Nuytinck, Colley, Amione; Leris, Winks, Djuricic, Augello; Sabiri; Lammers, Gabbiadini. Allenatore: Stankovic.(3 - 5 - 2): Silvestri; Becao, Bijol, ...Il team friulano si prepara per il prossimo incontro di campionato. Dall'altra parte del campo ci sarà un team pronto comela Sampdoria ...La Sampdoria ospita l'Udinese, nel giorno che vede il mondo blucerchiato ricordare Vialli. Prima della partita, l'omaggio dei ragazzi della "Bella Stagione". SAMPDORIA-UDINESE 0-0 SAMPDORIA (3-4-1-2): ...