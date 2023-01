Sampdoria-Udinese 0-1 | decide Ehizibue nel finale

(Di domenica 22 gennaio 2023) GENOVA (ITALPRESS) – Uno svarione della difesa doriana,che mette in rete il pallone dell'1-0. Drammain paradiso. Sono i friulani ad implementare la loro anemica classifica, per i liguri un ko pesantissimo. Partita scialba con poche occasioni e tanta noia. C'era troppa paura di perdere più che voglia di vincere e lo si è visto in maniera evidente. Si comincia con un ricordo struggente di Gianluca Vialli, con la Gradinata Sud che grida il suo nome a squarciagola, con un mega bandierone con l'immagine del campione che ha lasciato un ricordo indelebile nei tifosi doriani. Poi il fischio di Mariani e subito un tiro di Gabbiadini respinto da Silvestri. Sabiri viene marcato stretto in ogni zona del campo. Djuricic spreca incredibilmente (10?), Bijol devia in angolo un tiro ancora di Gabbiadini. Poi esce ...

Preoccupano in casa le condizioni di Sabiri: il calciatore marocchino è uscito nell'intervallo contro l'Udinese. Ansia per Abdelhamid Sabiri. Il fantasista marocchino ha chiesto il cambio all'intervallo del match contro l'Udinese, dopo aver accusato un fastidio muscolare alla coscia.