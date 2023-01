Sampdoria-Udinese 0-1 | decide Ehizibue | emozione per Vialli

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 22 gennaio 2023) Colpoche batte la1-0 con un gol all'88' die infuaia la formazione doriana. Meglio lanel primo tempo: in avvio chance per Gabbiadini e Djuricic, che spreca davanti a Silvestri. Nella ripresa ci provano Samardzic e Becao, male Vieira da pochi passi. La sbloccaall'88'. Nuovo emozionante tributo a Gianlucanel pre-partita a Marassi dove prima della partita trail popolo della Samp ha ricordato Gianluca. Commovente il discorso del presidente ed ex compagno di squadra Lanna: 'Ti voglio bene'. Presenti tanti blucerchiati del passato, come Cerezo, Lombardo, Mannini e Pagliuca. Intervento in videochiamata del ct Mancini. 19^ Giornata Verona-Lecce 2-0, ...