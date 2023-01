Sampdoria-Udinese 0-0 | Gabbiadini ci prova | deviazione in angolo

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Ferraris,si affrontano nel match valido per la 19° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tante emozioni a Marassi, dove prima della partita trail popolo della Samp ha ricordato Gianluca Vialli. Commovente il discorso del presidente ed ex compagno di squadra Lanna: 'Ti voglio bene'. Presenti tanti blucerchiati del passato, ...In campo0 - 0 LA DIRETTA Le formazionicon il 3 - 4 - 1 - 2, Audero - Nuytinck, Colley, Amione - Leris, Winks, Djuricic, Augello - Sabiri - Lammers, Gabbiadini. A disposizione: ... Probabili formazioni Sampdoria Udinese: le scelte degli allenatori (ANSA) - GENOVA, 22 GEN - Marassi omaggia Gianluca Vialli. Momenti di commozione prima del fischio d'inizio di Sampdoria-Udinese col presidente blucerchiato Marco Lanna che ha letto una lettera molto ..."Deulofeu e la Roma Ad ora non c'è nessuna trattativa seria in corso con la Roma, ma confermo che ci sono interessamenti dall'Europa".