Sampdoria | Stankovic | salvezza ? Ci crederò sempre

ItaSportPress

Dejannon ha nessuna intenzione di arrendersi anche se il ko con l'Udinese, arrivato a due minuti dalla fine, pesa tantissimo in chiave salvezza per lagiunta alla quarta sconfitta ...Commenta per primo Dejan, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta casalinga contro l'Udinese: 'Difficile accettare il momento, perché noi ce la mettiamo tutta. Anche oggi ci è ... Sampdoria, Stankovic: “Gli episodi a favore arriveranno, basta poco” La crisi della Sampdoria è senza fine, un tunnel senza uscita. Nove punti in diciannove gare, quattordici sconfitte totali che si spiegano anche e soprattutto con la miseria di soli 8 ...E' un Dejan Stankovic deluso ma che non ha intenzione di mollare quello che si è presentato ai microfoni di Dazn al termine della gara persa dalla ...