Sampdoria | Stankovic | «Difficile accettare il momento»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 22 gennaio 2023) Dejan, allenatore della, ha parlato al termine del match di Serie A perso contro l’Udinese. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN. SCONFITTA – «il. Noi ce la mettiamo tutta, oggi non siamo andati in difficoltà. Ci è mancato il gol. Se crei tre e quattro occasioni per segnare e non segni, la Serie A ti castiga. Ci gira sempre a sfavore. È una partita che potevamo chiuderla nei primi quindici minuti. Avevamo energia giusta e carica. In Serie A non puoi sbagliare gol così. Purtroppo lo abbiamo fatto e la Serie A ti penalizza». ZERO GOL – «I gol contano. Bisogna continuare a lavorare. Senza prestazioni non hai una speranza. Le prestazioni ci sono. Ma devi fare gol. Le palle pulite con la qualità dei nostri uomini non si spiegano. Una ...