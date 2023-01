Sampdoria | le pagelle di CM | disastro Djuricic | Verre ci prova

fcinter1908

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/23:- Udinese Ledei protagonisti del match trae Udinese, valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Ehizibue (Udinese) FLOP: Djuricic (...La Corte ha confermato il proscioglimento per gli altri 8 club coinvolti (, Pro Vercelli, ...TERRACCIANO - SV VENUTI - SV MILENKOVIC - SV IGOR - SV BIRAGHI - SV AMRABAT - SV DUNCAN - ... Primavera, pagelle Sampdoria-Inter: Iliev unica luce nel buio, difesa da incubo La squadra bianconera ha terminato da pochi minuto l'ultimo impegno di questo girone d'andata. Non perdere i voti assegnati ai giocatori ...Pagelle Sampdoria-Udinese: i voti ai calciatori blucerchiati al termine del match contro la squadra friulana Audero 6,5 – Si rende protagonista sul colpo di testa di Becao e sulla conclusione di Nesto ...