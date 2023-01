Sampdoria | Gabbiadini | ' In allenamento litighiamo e ci insultiamo'

Samp News 24

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ": 'In ...L'attaccante della, Manolo, ha commentato la sconfitta subita in casa contro l' Udinese questo pomeriggio. Il calciatore blucerchiato, ai microfoni di Sky Sport, spiega così il ko: 'Facciamo una ... L'Udinese trema davanti a Gabbiadini: la statistica sul bomber della Sampdoria La crisi della Sampdoria è senza fine, un tunnel senza uscita. Nove punti in diciannove gare, quattordici sconfitte totali che si spiegano anche e soprattutto con la miseria di soli 8 ...SERIE A - E' tempo di seguire LIVE in diretta web il match di scena a Marassi tra Sampdoria e Udinese, anticipo di pranzo della 19ma giornata di Serie A.