Sampdoria | Gabbiadini | «E’ un momento dove tutto ci gira male»

(Di domenica 22 gennaio 2023) Manolo, attaccante della, ha parlato dopo la sconfitta della formazione blucerchiata contro l’Udinese Manolo, attaccante della, ha parlato dopo il ko dei doriani contro l’Udinese. Le dichiarazioni a Sky Sport. DICHIARAZIONI – «Non penso che la palla scotti. Facciamo fatica a fare gol ed è unche ci. Se non fai gol, poi perdi le partite. Noi comunque ci siamo e non molliamo, dobbiamo crederci fino alla fine. A differenza di qualche mese fa, il gioco c’è. Questa per me è una base importante. Lavoreremo su questo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

