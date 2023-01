Sampdoria | ansia per le condizioni di Sabiri

Samp News 24

Lasprofonda, sarebbe servita solo una vittoria per mettereal Sassuolo che resta a +7 sui blucerchiati e quindi a distanza di sicurezza, anche un pareggio sarebbe stato insufficiente ...La Fiorentina ha cercato da subito di sfruttare il fattore campo ma è stata laa creare ...Fiorentina per l'infortunio al ginocchio subito da Quarta. Sampdoria in ansia per Sabiri: nuovo infortunio alla coscia Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Infortunio Colley: il difensore della Sampdoria ha sofferto un problema al ginocchio destro contro l’Udinese Non c’è pace per la Sampdoria. Dopo aver sostituito Abdelhamid Sabiri per un guaio muscolar ...