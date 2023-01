Samp-Udinese 0-1 | gol di Ehizibue

Sky Sport

1 di 7 TAGS animali benedizione torriglia CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente0 - 1, ancora una beffa in Zona Cesarini per i blucerchiati redazionegenova2 ARTICOLI CORRELATI ...Torna invece alla vittoria l', che torna anche a mettere nel mirino ... Sampdoria-Udinese 0-1, gol e highlights. Rete di Ehizibue all'88', Sottil torna a vincere La Sampdoria ha perso anche la sfida di campionato interna con l' Udinese. 1-0 nel finale con gol di Ehizibue. Per Dejan Stankovic una nuova cocente delusione. Queste le sue parole a Sky Sport: "Non h ...La crisi della Sampdoria è senza fine, un tunnel senza uscita. Nove punti in diciannove gare, quattordici sconfitte totali che si spiegano anche e soprattutto con la miseria di soli 8 ...