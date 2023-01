Samp-Udinese 0-1 | gol di Ehizibue

Sky Sport

Commenta per primo Andrea Sottil, tecnico dell', ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Sampdoria: 'La cosa più ... contro unacon buoni giocatori e allenata bene da ...(3 - 5 - 2) : Silvestri; Becão, Bijol, Pérez; Ehizibue, Samardzic (24 s.t. Lovric), Walace, Arslan (24 s.t. Makengo), Udogie; Success, Beto (32 s.t. Deulofeu (44 s.t. Nestorovski)). A ... Sampdoria-Udinese 0-1, gol e highlights. Rete di Ehizibue all'88', Sottil torna a vincere "La dedica è a Dio, una partita storica per me avendo segnato il mio primo gol in Serie A". Kingsley Ehizibue scoppia di gioia ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sulla Samp: "Una vittoria molto imp ...La crisi della Sampdoria è senza fine, un tunnel senza uscita. Nove punti in diciannove gare, quattordici sconfitte totali che si spiegano anche e soprattutto con la miseria di soli 8 ...