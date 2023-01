La Stampa

Commenta per primo Sampdoria - Udinese 0 - 1 Silvestri 6: attento a respingere su Gabbiadini in avvio. Poi ha fortuna perché lasbagliala misura. Becao 5 : combina un pasticcio con Bijol, in avvio, lasciando una prateria a Djuricic dopo essersi scontrato con il compagno di squadra. Soffre spesso le accelerazioni ...Nella ripresa resiste il grande equilibrio, ma latorna a guadagnare metri e al 61' si ripresenta con pericolosità dalle parti di Silvestri, fallendo il vantaggio con il neo entrato Vieira che ... Samp sempre più giù, a Marassi vince l’Udinese Al Ferraris la squadra di Sottil conquista i tre punti (prima vittoria del 2023 e primo successo dopo 10 partite) grazie alla rete del difensore all'88'. Per Stankovic terzo ko di fila ...Una rete di Ehizibue regala la vittoria all'Udinese contro la Sampdoria nell'anticipo pomeridiano. I friulani avvicinano la zona Europa mentre il club ...