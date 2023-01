Salernitana-Napoli 0-2 | derby azzurro deciso da Di Lorenzo e Osimhen Gli highlights

(Di domenica 22 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti0-2: ilcampano è ancora. Terza vittoria consecutiva per ilin campionato, terzo successo di fila anche contro i granata, battuti sia all’andata che al ritorno nello scorso campionato. Decisive le reti di Dia fine primo tempo e diad inizio ripresa. Due gol che hanno contribuito alla 16esima vittoria in 19 partite per gli uomini di Luciano Spalletti che hanno chiuso il girone d’andata alla cifra record di 50 punti. Mai ilsi era issato a tale livello, sia nell’epoca dei tre punti ma anche (in proporzione) quando la vittoria ne valeva due. Le statistiche ed i precedenti dicono che chiunque abbia raggiunto il giro di boa a quota 50, alla fine ha vinto lo Scudetto. ...

...** 50 punti; Milan 38; Inter 37; Lazio, Atalanta e Roma 34; Udinese 28**, Torino 26**; Fiorentina 23**; Juventus*, Bologna ed Empoli 22; Lecce** 20; Spezia e** 18; Sassuolo 16; ...Dopo il successo contro laall'Arechi, ilriprenderà martedì gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la ...Dopo la vittoria di Salerno e i 50 punti in classifica, la testa è già al girone di ritorno Archiviata la delusione in Coppa Italia e dopo le vicende giudiziarie che hanno coinvolto la Juventus, alla ...Un weekend super per i napoletani che già venerdì hanno cominciato a far festa per la notizia dei 15 punti di penalizzazione dati alla Juventus - al momento a meno 28 -; poi un ...