Rybakina fa fuori la n° 1 Swiatek | Gauff eliminata dalla Ostapenko

La Gazzetta dello Sport

Ora ai quarti di finale laè attesa da Jelena Ostapenko, testa di serie numero 17, che ha fatto(anche in questo caso contro pronostico) la statunitense Coco Gauff numero 7 del seeding,...Iga Swiatek èdalla competizione, eliminata per mano di un'impressionante Elena. La tennista kazaka ha vinto il suo ottavo di finale per 6 - 4 6 - 4 in un'ora e 29 e nei quarti troverà ... Swiatek strapazzata da Rybakina: gli Australian Open perdono la numero 1 A sorpresa l'Open d'Australia femminile perde la numero 1 del mondo, la polacca Iga Swiatek, eliminata con un doppio 64 64 dalla kazaka ...Iga Swiatek fuori agli ottavi di finale dell’Australian Open contro Elena Rybakina. La numero uno al mondo ha perso 6-4 6-4 ed è sembrata scarica in campo. Coco Gauff, l’altra favorita per il raggiung ...