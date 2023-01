Russia | nuova minaccia all’Occidente | “Ancora armi a Kiev? Poi sarà un disastro globale”

(Di domenica 22 gennaio 2023) Mosca – La consegna dioffensive all’Ucraina porterà a una catastrofe. A scriverlo su Telegram è lo speaker della Duma russa, Viacheslav Volodin. “Se Washington e i Paesi della Nato fornisconoche saranno utilizzate per attaccare città pacifiche e cercare di impadronirsi dei nostri territori, comeno di fare, ciò porterebbe a una ritorsione conpiù potenti”, scrive. “I membri del Congresso Usa, del Bundestag, dell’Assemblea nazionale francese e di altri parlamenti europei devono essere consapevoli della loro responsabilità nei confronti dell’umanità”, aggiunge Volodin sottolineando: “Con le loro decisioni, Washington e Bruxelles stanno conducendo il mondo verso una guerra terribile: un tipo di guerra molto diverso da quello attuale, in cui gli ...

