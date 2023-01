anteprima24.it

...Tab A8 è un ottimoAndroid per chi cerca il giusto connubio tra prestazioni e risparmio. Oggi lo paghi ancora meno su Amazon , grazie a una fantastica promozione che sta già andando ada ...I biglietti sono andati ae quindi sono tanti i tifosi, sia del Napoli che della Juventus, che ... La partita Napoli - Juve potrà essere vista in streaming su smartphone etramite l'app Dazn,... Ruba PC e tablet in centro istruzione, 14enne denunciato Svaligiato l’istituto scolastico C.P.I.A. (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) di via Zigarelli in Avellino. Un 14enne sarebbe tra i responsabili. Ma non avrebbe agito ...Furti tentati e riusciti nel cuore di Lecce: la scoperta in mattinata. Arnesi da scasso rubati in una falegnameria, da un ristorante portati via tablet e telefono. Indaga la polizia ...