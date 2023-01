Ruba 3 bottiglie di superalcolici e spintona la guardia | 39enne nei guai

(Di domenica 22 gennaio 2023) I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Parma hanno denunciato alla Procura della Repubblica parmense unresidente a Bergamo considerato l’autore di una rapina ai danni dell’addetto alla vigilanza di un noto ipermercato Ducale, avvenuto in settimana. Secondo quanto ricostruito dai militari l’uomo, dopo aver asportato tredi, per fuggire ha aggredito fisicamente l’addetto alla vigilanzandolo e scappando. L’attività dei carabinieri, avvalorata anche dal sistema di videosorveglianza, ha consentito l’identificazione del responsabile che è stato denunciato per rapina.

