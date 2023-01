Ronaldo esordio vincente ma senza gol nell' Al Nassr

Corriere dello Sport

Dopo il prologo della sfida con il Psg di Messi nella mista Al Nassr/Al Hilal, Cristianoha fatto il suo debutto nella 'Saudi Professional League' giocando, con la fascia di capitano al braccio, nell'Al Nassr che ha battuto per 1 - 0 l'Ettifaq portandosi così al comando del ...Inizia con un successo l'avventura saudita di Cristianocon la maglia dell'Al Nassr. Nel successo per 1 - 0 sull'Al Ettifaq non c'è però la firma del portoghese, attesissimo all'appuntamento. Al Mrsool Park di Riyadh, per il quattordicesimo turno ... Ronaldo all'esordio in campionato con l'Al-Nassr, dove vederlo in tv Dopo il prologo della sfida con il Psg di Messi nella mista Al Nassr/Al Hilal, Cristiano Ronaldo ha fatto il suo debutto nella 'Saudi Professional ...Si è giocata la gara d'esordio del fuoriclasse portoghese in Arabia Saudita: vittoria nel match contro l'Al-Ettifaq, ma senza goal.