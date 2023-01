Ron | chi è il cantante | età | carriera | canzoni | oggi | compagno | figli | foto e Instagram

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ron, pseudonimo di Rosalino Cellamare (Dorno, 13 agosto 1953), è un cantautore e musicista italiano. Tra i principali cantautori della sua generazione, durante la suaha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui due Premi Lunezia, il Venice Music Awards, il Premio della Critica ”Mia Martini” e il Premio ”Bindi”. Nel 1996, in coppia con Tosca, ha vinto il Festival di Sanremo con il brano Vorrei incontrarti fra cent’anni. IlRon Cresce a Garlasco, a pochi chilometri di distanza, in una famiglia di origini pugliesi (il nonno paterno proviene da Trani); il padre Savino commercia olio d’oliva, mentre il fratello maggiore Italo è un pianista e lo introduce alla musica. Prende lezioni di canto dalla professoressa Adele Bartoli, che lo iscrive fin da giovanissimo a svariati concorsi canori: il primo di una certa rilevanza è, nel 1967, la ...

Il Friuli

La Hale ha raccontato con onestà come è andata, a che età è successo eè stato il suo primo ...di Hermione Granger - QUIZ Cora Cammarasana - 19 Gennaio 2023 Quanto conosci il personaggio di...Ci siamo chiestiavremmo potuto paragonare dei nostri ai loro : ci è saltato in mente solo ... " Stasera andiamo alla Casa de la Trova, così balliamo, gustiamo il, ci divertiam o", propone ... Ecco il programma del Gruppo micologico di Ronchi I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato Grazia Marigliano, 50 anni, ed Emanuela Ippolito, 18 anni, ...Così come denunciamo da anni, ogni qualvolta è cattivo tempo, continua a piovere a dirotto nel tunnel che a Forio è presente sotto il suggestivo piazzale ...