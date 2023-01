Roma Trema | panico al GF Vip7 | Il video della scossa e lo spavento dei ragazzi VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 22 gennaio 2023) Non solo pioggia e tanto vento, questa notte, la Capitale è stata sorpresa anche da unadi Terremoto avvertita anche dainella casa del Grande Fratello Vip. Tutto è accaduto attorno alle 2.46 circa dove i vipponi erano seduti in giardino a chiacchierare. Il terremoto di stanotte in provincia diè stato L'articolo proviene da KontroKultura.