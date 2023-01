Roma | terremoto nella notte | scossa di magnitudo 3 | 2 fa tremare il quadrante est della Capitale

(Di domenica 22 gennaio 2023)– Alle 2,46scorsaè stata registrata unadidi3.2 nell’area a est di: lo comunica l’Ingv precisando che l’epicentro è stato a 10 km di profondità nel comune di Colonna, paese dei Castellini, alle porte. Dopo la– avvertita chiaramente in tutta l’area – non si registrano danni a cose o persone. (fonte Adnkronos)

RomaToday

, scossa nella notte di magnitudo 3.2: avvertito in tutta la provincia La richiesta ignorata Preoccupato dall'instabilità di alcuni blocchi, il presidente della coop Pesca romana ...13 La Juve , ma non solo. Il caso plusvalenze è un possibileper il calcio italiano e fa preoccupare anche altri club . La lettura delle motivazioni ... Sassuolo, Udinese, ma anche di(... Terremoto: scossa nella notte ad est di Roma Scosse di terremoto tra 3.2 e 3.5 di magnitudo sono state avvertite prima a Roma e dopo a Cesenatico: paura per la popolazione ma nessun danno.Terremoto a Roma sentito anche nella Casa del Grande Fratello Vip, ecco il video che mostra un movimento particolare della telecamera.