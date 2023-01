Roma | terremoto nella notte avvertito dai residenti | “”Ora come si dorme?”

Leggi su tvzap

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ain tanti hanno sentito ildurante ladi oggi 22 gennaio 2023, intorno alle 2.46. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato la scossa. Ma non solo. Su Twitter, molti, soprattutto dalla zona est della Capitale, hanno confermato di aver sentito la terra tremare e si sono spaventati.di magnitudo 3.2 aoggi 22 gennaio 2023 Al momento non si segnalano danni a cose o persone. La scossa, ha specificato poi l’Ingv, si è verificata a una profondità di 10 km, ed è avvenuta a 8 km a Nord Ovest di Colonna (provincia di) e 9 da Tivoli. . In tanti hanno sentito la terra tremare da Guidonia a Frascati, ma anche in alcune aree della Capitale. In molti hanno testimoniato di aver sentito il ...