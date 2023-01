Roma | prende a sassate un autobus in transito | denunciato un 19enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 22 gennaio 2023) Non è la prima volta che glidi linea vengano presi a. Ormai è diventato un fenomeno che si ripete in varie zone della Capitale. E ancora una volta, sabato notte, un bus Atac è stato preso di mira in zona Torresina. Stavolta, però, l’autore non è riuscito a farla franca, le indagini lampo dei carabinieri hanno rintracciato l’artefice, un. UnunAtac Erano le 21 di sabato sera quando un bus è stato danneggiato dal lancio di sassi. Un giovane dal marciapiede ha preso ail mezzo pubblico e l’autista non ha potuto fare altro che interrompere la corsa. Tanta la paura per le persone a bordo dell’, ma per fortuna nessuno dei passeggeri ha ...