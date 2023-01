Roma | Mourinho | «Credo che Zaniolo resterà Caso Juve? No comment»

(Di domenica 22 gennaio 2023) Le parole disu Nicolò: «Ho la mia opinione, la mia sensazione è che il 1 febbraio sarà qua» Joseha parlato delle vicende di mercato di. Di seguito le parole a DAZN del tecnico della– «Per me ha parlato il direttore, l’importante è aver vinto la partita e aver fatto bene. Suho la mia opinione, la mia sensazione è che il 1 febbraio sarà qua. Il mercato è aperto, lui ha voglia di andare. Che passo indietro? Ha manifestato la voglia di andare via, ma non è detto che vada via».– «Non voglio parlare di queste cose che riguardano i tribunali, guardo alla classifica con lantus nella situazione di qualche giorno fa. Adesso avremmo gli stessi ...

FOTOGALLERY ©Ansa %s Foto rimanenti Serie A Le pagelle di Spezia -0 - 2 I gol di El Shaarawy, migliore in campo, e Abraham danno la vittoria alla squadra di, ora a 37 punti. Nello ......"Ha dimostrato la voglia di andar via ma nessuno ha detto che lo farà - risponde- Perché ... "Ho un ottimo rapporto con lui - aggiunge l'allenatore dellasu Zaniolo - . Ho provato sempre ... Diretta Mourinho su Zaniolo dopo Spezia-Roma: "Vuole andar via, ma le offerte" L'allenatore giallorosso José Mourinho ha detto la sua sul match vinto dalla sua Roma con lo Spezia per 0-2 e... sull'uscita di Nicolò Zaniolo ...Il terzino destro era diffidato e salterà la sfida contro il Napoli Zeki Celik salterà il big match di domenica prossima. Contro il Napoli José Mourinho dovrà fare a meno del terzino turco. L’esterno ...