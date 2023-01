Roma | Matic | “Vogliamo chiudere tra le prime quattro Zaniolo? Non chiedete a me”

Leggi su sportface

(Di domenica 22 gennaio 2023) “Abbiamo giocato bene, da squadra.finire il campionato nelle: lamerita di giocare la Champions. Mourinho? È sempre uguale, quando si vince è più facile lavorare con lui. È sempre molto emotivo e passionale, Mourinho non cambia mai“. Lo ha detto, a Dazn, Nemanjadopo la vittoria dellasullo Spezia per 2-0. Il centrocampista serbo ha già lavorato con Mourinho, al Chelsea. Infine, no comment sul caso: “Non posso rispondere io, sono un calciatore, queste cose vanno chieste al mister e alla società“. SportFace.