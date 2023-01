Roma | le pagelle di CM | Dybala-Abraham | è qui la festa

(Di domenica 22 gennaio 2023) Spezia-0-2 Rui Patricio sv: non un intervento che si possa considerare tale Mancini 6: senza affanni controlla in tranquillità Smalling 6,...

ForzaRoma.info

...45 Milan 2 Fine 2Domenica 15 Gennaio 2023 - 20:452 Fine 0 Fiorentina Domenica 22 Gennaio 2023 - 18:00 Spezia 0 Fine 2Domenica 29 Gennaio 2023 - 20:45 Napoli PreMatchSabato 4 ...Ledi Spezia -0 - 2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Picco nel primo tempo arriva la rete dei giallorossi ... Spezia-Roma 0-2 LE PAGELLE: Dybala è Paulo, amore e fantasia. ElSha vecchie maniere La Roma vince fuoricasa e conquista il quarto posto in campionato. Dopo una settimana di grandi voci e speculazioni che avevano come protagonista Nicolò Zaniolo, la Roma dimostra di poter fare a meno ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...