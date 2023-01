Roma | lanciano la droga in testa ai poliziotti | coppia di pusher in manette

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 22 gennaio 2023) Unadiè finita inperchè nascondeva in casa shaboo, una metanfetamina che viene considerata dagli esperti dieci volte più potente della cocaina. Tutto è iniziato come un regolare controllo da parte degli uomini del Commissariato di Porta Pia. Gli agenti hanno fermato un 42enne cinese vicino alla sua auto per svolgere un accertamento di routine. Il controllo, però, ha riservato una sorpresa: l’uomo custodiva in tasca shaboo e 250 euro. Fermato per un controllo un uomo è stato trovato con laIl ritrovamento, a seguito di perquisizione personale ha indotto le forze dell’ordine ad allargare le indagini predisponendo anche una perquisizione domiciliare. E insieme al 42enne ihanno raggiunto casa dell’uomo in via Cunfida. Ma quando sono arrivati in prossimità il 42enne ...