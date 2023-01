(Di domenica 22 gennaio 2023) "È sempre più importante lo sviluppo delladella. Diventacosì come come lo sono la pianificazione e la collaborazione con i cittadini". Lo ha detto il sindaco ...

Agenzia ANSA

Lo ha detto il sindaco di, Roberto, intervenendo alla presentazione dei risultati dell'esercitazione di questa mattina a Ostia organizzata nell'ambito dell'evento 'Prevenzione e ...Da capo' sarà presentato amartedì 24 gennaio alle 17.30 presso la sala Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio diin Piazza di Pietra dal Sindaco Roberto. ... Roma: Gualtieri, fondamentale cultura di protezione civile - Lazio "È sempre più importante lo sviluppo della cultura della protezione civile. Diventa fondamentale così come come lo sono la pianificazione e la collaborazione con i cittadini". (ANSA) ...Nettuno – A 79 anni dallo sbarco di Anzio, il litorale romano si ferma per ricordare l’arrivo degli Alleati. Cerimonie e iniziative sia ad Anzio che a Nettuno. In quest’ultima città, presso il monumen ...